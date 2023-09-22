高市府民政局22日舉辦「2023年特優暨資深里長表揚大會」，其中最年長的里長歐清信連續6屆當選里長，現年已經高齡85歲。高雄市長陳其邁也親自到場頒獎，並宣布明年鄰里文康費用由今年的490萬提高到590萬。

民政局指出，今年接受表揚的里長共計193位，有5位榮獲二等內政專業獎章、3位三等內政專業獎章、15位獲得內政部全國特優里長、90位本市優秀里長、80位資深里長，其中，茄萣區嘉定里長歐清信今年已85歲，是此次得獎者中最年長的里長。

歐清信年齡雖長，但他老當益壯、服務里民不落人後，只要有遇到里民住家附近有貓狗往生，總是不畏滿地惡臭髒亂，親自處理並安撫里民。歐清信指出，自己很樂意幫地方做事，他跟每位里民的感情也都很好，目前他連續當選6任里長，只是他的年紀漸長，下屆是否再參選還要看身體狀況。

陳其邁表示，里長可以說是土地公，時時刻刻都照顧著地方，尤其這幾年包括新冠肺炎疫情、發放住警器、登革熱等等，其實都少不了里長，里長常常會做超過他們應該做的事情，像有一些社區、里內調解，也都是里長大力幫忙。

所以高市府也針對里長文康費用、鄰長文康費用，明年都會增加，配合物價調整來鼓勵里長，也希望他們在第一線為民服務時，能夠顧好自身健康，其他各項活動也能夠給予照顧，因為里長是市府的好幫手。