針對世界無車日「以人為本」的訴求，時代力量立法院黨團於今日召開「響應世界無車日，交通部說到要做到」記者會，呼籲交通部實踐交通寧靜區，並健全全國公共運輸體質、提出無車日試辦計畫，希望交通部在本會期履行完成「國定無車日」的政治承諾。

立委王婉諭表示，近期全國累計已領牌汽機車數量均達歷年累計最高，2022 年底全台已領牌汽車數已達 845 萬輛，機車更達 1439 萬輛。為呼應世界無車日，並達成私人運具減量目標，應從使用者習慣出發、管理，除加強宣導公共運輸、優化路網及搭乘體驗外，並鼓勵「私人運具使用者」使用公共運輸，例如短程以 YouBike 或步行取代，長程則選擇鐵路或客運運輸。

王婉諭指出，行政院投入 200 億 TPASS 月票預算，然而發車班距、行車安全、司機勞動條件，甚至是公車乘客下車後的步行環境均有待提升，如新北市仍有公車站設於柏油路上，而人行空間也充滿阻礙，再再使得公共運輸使用者相當不便。另外，輪椅視角執行環島計畫的身障者「小齊」也已呼籲，現況以汽車為主的道路思維，依舊讓達成「安全通行」的路困難重重。

立委陳椒華指出，政府必須加強學校及社會的交通教育，此外，時力黨團已提出「道路交通安全基本法」草案，其中第 24 條「交通寧靜區、行人專用區」的訴求，中央及地方政府也應致力規劃，逐步改變民眾的道路使用習慣。此外，在 TPASS 編列大筆預算後，交通部應儘速達成今年 5 月組改審議期間，立法院決議要求制定全國公車站「國家規範」的要求。

陳椒華表示，針對目前公共運輸發展，仍高度依賴政府預算補貼，如中央編列 3年 200 億 TPASS 月票補貼、北市 2024 年編列 60 億挹注聯營公車，但客運業常見的駕駛過勞、駕駛缺員、拒載身障、站體設計不良等經營問題卻依舊存在，已直接影響民眾轉移運具使用習慣的意願，更凸顯永續公運交通還有一大段距離。

此外，陳椒華舉例，德國搭乘「全國」區域型大眾運輸從月票 9 歐元（約新台幣280 元）在今年初調整為 49 歐元（約新台幣 1660 元）月票，也是希望能創造民眾與減碳的雙贏，並提供便捷兼顧財政的永續，而我國政府編列龐大預算後，也應針對未來得以永續的財源，提出相應的配套措施。

立委邱顯智則表示，「國家及地方自治團體應優先於住宅區、文教區設立交通寧靜區」已是現況民眾對於社區交通想像的基本訴求，更是時力黨團基本法的內容，政府應儘速研議讓這個「人本交通」的想法落實於城市社區的角落。

最後，立委邱顯智舉出竹科內湖的塞車為例，交通部與地方政府應共同討論如何試辦「無車日計畫」，如調整公共運輸優先路權，讓公車不會一起塞在車陣中，漸進移轉私人運具的使用習慣。

邱顯智委員總結記者會三點訴求，包括設立交通寧靜區、健全公運體質、儘速提出無車日試辦計畫，強調交通部應儘速「捲起袖子」提出「具體無車日試辦計畫」，這才是對國定無車日這個「政治承諾」負責任的態度。