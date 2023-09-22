醫師周子偉表示，多數三高疾病的藥物若與柚子一起服用，會影響身體狀況，需要特別留意。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

中秋佳節屆臨，民眾喜愛的月餅、烤肉和柚子更是秋節不可少的食物和水果，福苗診所提醒民眾，月餅和烤肉因熱量及油脂高，食用過多容易造成身體負擔之外，若是有三高疾病的病人也要留意柚子的食用量，否則會出現血壓、血脂及心律不正常的情形，反而影響健康狀況。

福苗診所心臟內科醫師周子偉表示，多數三高疾病(高血壓、高血脂、高血糖)病人使用的藥物，若與柚子中的「呋喃香豆素」成分一起服用，會抑制人體代謝特定藥物的酵素CYP3A4，造成該酵素無法發揮作用，使得藥物在體內分解速度減緩、血液中濃度過高、延長停留在體內的時間。

周子偉強調，在這樣交互作用下，就會出現血壓、血脂、及心律不正常的反應，甚至影響睡眠，造成心理焦慮等問題。因此，若有服用降血脂藥、降血壓藥、鎮靜安眠藥、抗心律不整藥、免疫抑制藥、抗癲癇藥等6種藥物，都要特別留意飲食狀況。

對於三高疾病病人是否就不能食用柚子呢？福安藥局藥師余文玲建議，病人只要謹記切勿大量攝取柚子或葡萄柚的原則下，還是可以淺嚐1、2瓣柚子，另外，民眾在用藥前應該要詳閱藥袋上的說明，服藥期間若有不適的症狀，一定要及早就醫。

余文玲整理出相關的藥品與柚子併用的風險，各項藥品使用依每家醫療院所不同，若有藥物使用上的疑問，都可以諮詢醫師或藥師，以確保服藥的安全。