陳詩穎劇中飾演簡嫚書妹妹性格叛逆。（時創影業提供）

孫可芳飾演幼兒園老師與童星默契十足。（時創影業提供）

由簡嫚書、賴雅妍和孫可芳主演的的W劇場二部曲《沒有你依然燦爛》持續熱播中，戲中簡嫚書長姊如母，對妹妹嚴格管教，竟發現妹妹跟樂團成員的男友開房間，嚴格訓斥。戲外是雙寶媽的她說希望自己不要成為虎媽，但因為小孩還小，還感受不到他們叛逆的感覺，「我不能確定自己會變成什麼類型的媽媽，但應該也不至於成為虎媽。這種事無法管吧，愛情來了誰也擋不住吧，但我會教他們怎麼保護、重視自己的身體。」

孫可芳劇中扮演在幼稚園中受小朋友歡迎的「蘋果老師」，戲外剛接受求婚的她，自認很會和小孩相處，但其實不會教小孩。孫可芳以前曾到幼稚園教小朋友，對於和小孩相處的「撇步」，「把自己的心智年齡降到跟他們一樣，就會有話聊。」

孫可芳透露某場戲拍攝時因正逢下雨，她和小童星等戲過程中一路聊天，聊到劇組人員都嘖嘖稱奇，讚她對小孩有一套。她自己則說：「我是可以和小孩打成一片，但不會教。」

時創影業製作W劇場《沒有你依然燦爛》每週日晚間8點東森戲劇台40頻道首播、晚間10點TVBS歡樂台42頻道一次連播2集。