壽山動物園去年12月重新開園後，至今已超過95萬人次到訪，預計10月初可迎來第100萬名遊客。高市府觀光局宣布，壽山動物園第100萬名入園遊客將可獲得動物園專屬福袋、免費暢玩動物園一整年、高雄熱氣球搭乘券及飛往日本熊本來回機票等好禮。

高市府觀光局長高閔琳表示，今年7、8月適逢暑假國旅旺季，加上旅客穩定回流，壽山動物園7月參觀人次逾8萬8000人，雖然8月受到雨季影響，但仍有逾8萬人次到訪，相較2020年改造前同期倍增成長。

高閔琳指出，高雄市與日本熊本縣市互為姐妹市，高雄觀光大使「高雄熊」與熊本吉祥物「熊本熊」更是最要好的朋友，今年3月高雄熊更陪同高雄市長陳其邁造訪熊本拜會姐妹市。因此，這次特別安排第100萬位入園的遊客可以親訪熊本。

動物園補充說明，幸運遊客入園當天可和高雄觀光大使「高雄熊」及壽Q家族玩偶合影留念，並可獲得光室咖啡主餐兌換券、2張遊園小火車乘車券及1份動物園聯名商品福袋。