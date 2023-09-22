俄烏戰爭已經演變成一場曠日費時的持久戰，繼波蘭表態不再採購新武器支援烏克蘭後，即將在月底舉行國會改選的斯洛伐克也可能倒戈，由於親俄羅斯的民粹政黨「方向黨」（Smer-SD）支持度竄升，選前民調顯示已獲得20%民眾支持，恐怕會讓烏克蘭再失去一個堅定盟友。

根據路透、美聯社報導，斯洛伐克即將在30日迎來國會大選，由前總理費科（Robert Fico）領導的民粹政黨「方向黨」，以19.4%支持度領先，緊追在後的是親歐盟政黨「斯洛伐克進步黨」（Progressive Slovakia），民調支持度為18.2%。

報導指出，儘管沒有任何政黨有望獲得多數席次，斯洛伐克「日益親俄反美」態勢卻引起歐盟國家關注。費科誓言，一旦贏得國會大選，將「不再送出任何武器或彈藥給烏克蘭。」

由斯洛伐克前總理費科（Robert Fico）率領的「方向黨」呼聲高，有望贏得9月底舉行的國會改選。（美聯社）

費科表示，斯洛伐克是個「和平的國家」，他相信普丁絕無可能下令撤兵，而「和談」是解決這場戰爭的唯一途徑。他也不支持烏克蘭加入北約組織，因為如此一來，將可能導致「第三次世界大戰爆發」。

費科的支持者之一、68歲的塔納柯娃（Eleonora Tanacova）接受記者採訪時表示，政府若持續援助烏克蘭，「戰爭將永遠不會結束」，因為「邪惡只會助長更多邪惡。」

根據中東歐知名智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）今年3月所做的調查，高達51%的斯洛伐克民眾認為，西方國家或烏克蘭應該為戰爭負起責任；另有半數民眾將美國視為威脅，比去年的39%高出許多。

有西方官員擔憂，費科可能與同樣親俄的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）結盟；如果他順利贏得國會大選，甚至可能在德國、法國、西班牙等國引發新一波政治浪潮。在這些地方，有愈來愈多選民正在質疑對烏克蘭的長期支援。

不過也有官員認為，今年斯洛伐克政府的財政赤字預估將占GDP的6.85%，為歐盟最高，因此費科不會冒險與歐盟脫鉤，以免失去金援；此外，失去西方盟友也可能讓斯洛伐克面臨遭俄羅斯入侵的風險。