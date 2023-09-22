新北市長、國民黨總統參選人侯友宜結束8天訪美行程，今（22）日清晨5點返抵國門。資深媒體人趙少康今(22日)在臉書指出，最大驚喜是當年「陳進興挾持南非武官案」的養子現身，小嬰兒如今已是高大帥哥，和侯友宜熱情擁抱的一幕，讓人看到人性最溫暖的一面。他也認為此趟訪美行普遍獲得正面評價，侯提出的「3D策略」，讓民進黨只能在雞蛋裡挑骨頭。

趙少康在臉書指出，回想起來，雖然每個人的際遇不同，不過一輩子只要能做一件可以老來再三回憶的事，就值得了！當年侯友宜面對兇狠的陳進興，只穿防彈衣進入官邸跟他談判，然後「鐵漢抱著弱小嬰兒走出官邸」的畫面，曾經大大振奮守在電視前關注案件發展的全國民眾，至今想來，還是令人感動。

侯友宜此行會晤了16位美國參眾議員、紐約市長亞當斯，並與智庫進行4場座談，討論兩岸、國防、外交等議題，趙少康指出，普遍獲得正面評價，提出的「3D策略」，讓民進黨只能在雞蛋裡挑骨頭，更重要的是，再次充分展現侯友宜是穩健、值得國際信任的領導人選！

面對選戰倒數100多天，趙少康認為侯友宜應該更放開手腳，串連地方首長和立委小雞，推出好的政見，尤其是展現國家領導人格局、積極推動在野整合，才能喚回民心，回應6成5想要下架民進黨的民意。