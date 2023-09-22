中秋節以前是台南登革熱疫情翻轉關鍵，疾管署副署長羅一鈞22日上午視察社區，協助地方指揮，避免疫情失控，台南市經發局22日到菜市場發抵用券，宣導婆婆媽媽配合「巡、倒、清、刷」孳清工作。

台南市登革熱疫情破8000例，疾管署派員南下協助地方指揮，避免台南市在中秋節前破萬例。

中央與地方聯手壓制疫情反轉，各項防疫工作與宣導傾巢而出，羅一鈞22日上午到中西區、關廟區等社區防疫熱點視察，力拚秋節後降溫。

適逢中秋節前1周，菜市場出現採買人潮，台南市經發局22日到保安市場發送50元市場抵用券，除了促銷中秋傳統市場活動，振興買氣，更叮嚀落實孳清防疫工作。

「50元不無小補」許多民眾習慣在傳統市場殺價，聽聞可直接領50元更開心，紛紛前來排隊領券，其中更有600元加碼特別獎。

台南市經發局在菜市場宣導落實「巡、倒、清、刷」，避免登革熱疫情漫延，同時拜託市民買到市場時穿長袖長褲衣物，避免被蚊子叮咬，配合防疫措施。