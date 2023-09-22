高市府日前市政會中議通過「永續發展暨氣候變遷因應推動會」設置要點修正，並據此首創「淨零學院」，為市府培養淨零治理人才，為產業界培養組織碳盤查、減碳技術等相關人才，預計該學院今年十月於軟科園區成立，同時結合今年八月掛牌營運的「臺灣碳權交易所總公司」，共同努力打造南部淨零技術服務生態圈。

高市環保局長張瑞琿表示，「氣候變遷因應法」於今年2月公布施行，中央政府陸續公布盤查、查驗、抵換等子法；另在國外部份，歐盟碳邊境調整機制(CBAM)今年10月上路，而高雄市共有96家列管排碳大戶及900多家扣件產業受影響，因此減碳成了高市府與產業界必須共同面對、努力改善的課題。

張瑞琿指出，「淨零學院」主要從組織建立、專家團隊建構、產學合作、查驗機構合作等四大方向著手；在組織方面，市府於19日市政會議完成「高雄市永續發展暨氣候變遷因應推動會」設置要點修正，提供法源基礎；在專業顧問方面，依據盤查、技術、能源、AI、碳資產、碳匯等6大類別，邀請各領域權威學者、企業協助進行課程規劃、講授。

在產學合作方面，邀請17所大學召開校長會議，會中由「產業淨零大聯盟」企業提出淨零人才需求，並由大學開設相關課程；在查驗機構方面，則與國際權威的德國萊因公司(TUVRh)、英國標準協會(BSI)等國際認證公司接洽，目前除規畫合作開設證照課程外，更研擬簽訂合作備忘錄(MOU)，長期合作推動人才培育工作。

環保局透露，初步選定高雄軟體科技園區為「淨零學院」位址，預計10月底開幕揭牌，並同時開辦首長、證照等課程，學院未來除提供產業ISO證照、碳匯、碳交易等課程，也將安排市府各層級長官、同仁分批次受訓，更將依照轄內鋼鐵、石化、扣件業者需求開設技術班別，與業界課程做出區隔，打造綠色供應鏈浪潮下的創新「淨零學院」。