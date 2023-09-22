頭份市公所將於10月14日在尚順廣場舉行舞蹈大賽。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所將於10月14日在尚順廣場舉行舞蹈大賽，頭份市長羅雪珠歡迎大家一起來動次動。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所將於10月14日在尚順廣場舉行舞蹈大賽，頭份市長羅雪珠歡迎大家一起來動次動。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

為推動全民運動，培養市內運動風氣，促進市民身心健康，頭份市公所多年來舉辦健走、有氧派對、銀髮族肌力檢測等活動，成功打造出市民運動會的專屬品牌，將再推出秋季育樂活動「舞動頭份 有氧精彩」，歡迎市民朋友們一起來動次動。

市長羅雪珠表示，2023年頭份市秋季育樂活動─「舞動頭份 有氧精彩」，將在10月14日下午15開始到晚上20點，在尚順購物中心空橋下廣場熱情登場，當天下午3點首先登場的是「K─POP舞蹈大賽」，邀請頭份市民、社區社團等舞林高手們，展現創意與活力、舞出熱情與自信，一起來爭奪冠軍獎金2萬元。報名時間從9月22日中午12點起至10月10日下午5點止或額滿為止。

晚間六點「有氧派對」，則是邀請有氧天王潘若迪、型男教練江振愷Terry、樂天女孩啦啦隊等，搭配動感澎湃的節奏、華麗的燈光效果，和市民朋友一同揮灑汗水，一起來熱舞搖擺，歡迎大家來到現場，跟著音樂嗨翻天，千萬不要錯過這個一年一度的有氧盛會。

當天或動現場還有「宣傳有氧抽好禮」活動等您來參加，民眾只需要與「廣告宣傳物」如海報、旗幟、廣告看板等，拍照打卡上傳至個人FB、IG或LINE，或是至「頭份市公所─緣頭小份」FB粉專，找到活動貼文後轉發分享至個人首頁，當天現場憑打卡畫面兌換抽獎券，就有機會獲得運動補給券，詳情請上「頭份市公所─緣頭小份」FB粉專查詢。雪珠誠摯邀請所有市民朋友，當天全家大小一起來動次動，希望大家都可以愈動愈健康、愈跳愈開心，讓頭份市充滿更多的活力和歡樂。