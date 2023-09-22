提到增強男性性能力，一般會想到鋅這元素，但家醫科醫師李思賢表示，硒也是一種有助改善男性生育功能的元素，因為硒是形成精子的必須成分，能協助分泌性荷爾蒙增加受孕機率，且硒能抗癌、預防糖尿病。含硒的食物包括巴西堅果、海鮮等，其中透過吃巴西堅果補充鋅是非常聰明的選擇。

李思賢在其臉書粉專表示，硒是一種非常重要的礦物質，是少數但非常必要，堪稱是超級元素，功能包括改善男性不孕、預防動脈硬化、抗癌、抗氧化、改善自體免疫疾病、預防重金屬中毒、預防糖尿病、幫助肝臟與膽囊健康、維持皮膚彈性。

他表示，硒與男性的生殖功能密切相關，因硒是形成精子的必須成分，能協助分泌性賀爾蒙增加受孕機率；對於女性來說，也能降低更年期症狀帶來的不適。由於硒會隨著精液排出體外，所以男生更需要補充硒這元素。

他提醒，雖然硒有眾多好處，但硒過量可能會導致中毒，例如掉髮、昏睡、嘔吐、腹瀉、呼吸急促等危險狀況，但若從食物攝取就不出現過量問題。有關硒的每日建議劑量，成人約為55微克，但治療劑量建議可達200微克，最高上限劑量是400微克，若每天超過800微克就有可能看到中毒的症狀。

至於何種食物含有硒？他舉例，巴西堅果、海鮮、牛肉、雞蛋、糙米、葵花籽，其中，吃巴西堅果補充硒是非常聰明的選擇，一顆堅果可能就含有68~90微克的硒。因此，他個人每天最多就吃2至5顆，也會建議癌症患者補充這元素。