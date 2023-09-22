媒體大亨梅鐸今天卸下福斯公司（Fox Corporation）與新聞集團（News Corp.）董事長的職務，將他發展並長期領導的全球性媒體帝國交給兒子掌舵。

以下是路透社整理關於梅鐸（Rupert Murdoch）數十年職業生涯中的一些關鍵時刻。

●梅鐸媒體帝國的起點

梅鐸是澳洲一位著名戰地記者的兒子，於1950年代初期接管了父親的報紙業務，著手將其打造成全球性的媒體帝國。

他1974年定居美國，1985年入籍成為美國公民，住在紐約市。

●很早對媒體產生興趣

梅鐸首次接觸新聞業是在大學時期，一般認為，他在倫敦擔任「每日快報」（Daily Express）編輯的經歷影響了他的未來，他後來開始讓小報式的新聞普及。

●4段婚姻

梅鐸先前和舊金山前警察牧師史密斯（Ann Lesley Smith）訂婚，原本打算「梅開五度」，但今年4月突然取消婚約。

根據報導，梅鐸是用電子郵件結束與美國名模暨演員潔芮霍爾（Jerry Hall）的婚姻，離婚手續去年完成，那是梅鐸的第4段婚姻。

●電話竊聽醜聞

梅鐸的「世界新聞報」（News of the World ）一度是英國銷量最大的週報，最後一次出刊是2011年7月10日，當時「世界新聞報」爆發電話竊聽的醜聞，震撼了英國政界。

「世界新聞報」被控竊聽的對象包括名人、失蹤兒童、2005年倫敦大眾運輸系統炸彈攻擊罹難者的親屬，以及陣亡軍人的家屬，消息一出引起社會大眾強烈反彈。

●梅鐸媒體帝國的分裂

迫於股東的壓力，梅鐸2013年將新聞集團的出版、娛樂事業分家。大約10年後，他考慮重新把這些公司整併，但後來放棄了這個計畫。

●梅鐸與政界的關係

紐約時報雜誌（The New York Times Magazine）2019年刊出的一篇文章談到梅鐸家族時說：「梅鐸王朝在政治、金錢、權力之間沒有劃清界線，他們緊密地合作，為擴張帝國的總體目標服務。」

梅鐸的幾家公司以保守傾向聞名，不過他起初曾敦促前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）競選總統迎戰川普（Donald Trump）。

根據報導，梅鐸並不喜歡川普，還曾批評福斯新聞（Fox News）的主播站在川普那邊。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1120922