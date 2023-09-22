高雄市鳳山區一處馬路，日前疑似因為自來水管破裂，造成大量清水猶如噴泉不斷從地下湧出，而現場工人當下只能趕緊用「肉身堵洞」，試圖將水堵住。對此，台水公司指出，當時正在進行送水幹管接頭滲漏維修，但開孔後才發現上游端閥門關不起來，事後已將管內水量抽除，今日將安排工程止漏。

高雄市鳳山區21日有民眾發現，一處馬路地面突然出現大量清水，猶如噴泉不斷從地下湧出，造成現場路面積水嚴重。而現場施工工人，當下先使用鐵皮柵欄壓住噴水處，卻仍舊壓不住大量的水流，從圖片中可看出，工人發現水流太大，使用器具無法阻擋，最後索性直接整個人坐在洞口，試圖「肉身堵洞」。

對此，台水公司第七區管理處表示，拷潭給水廠21日上午9時，在高雄市鳳山區鳳松路進行送水幹管特殊接頭處滲漏維修，原先預計先在鋼管上開孔，再進入管線內部修復。沒想到開孔後才發現，上游端閥門無法關閉，才會導致管內大量清水外溢。