新盛生技集團創立20年來，秉持誠信正直經營事業，積極參與社會公益，每年持續捐助需要幫助的弱勢團體，實際累積捐款已超過新台幣3000萬元，集團旗下子公司瀛豐生技以「愛閃耀」品牌名義，由集團董事長李胤顏代表公司偕同代理商夥伴，親自參與認捐500盒喜憨兒中秋月餅「送愛到部落」的活動，除實踐企業責任，也希望藉此拋磚引玉，帶動社會大眾關注弱勢群體，適時伸出援手。

李胤顏表示，企業積極傳遞給社會的價值觀是助人精神、善的循環。她認為在助人的同時也在提升自己的能力，體現善良文化，更是社會安全穩定的基礎，唯有安全穩定才能帶動經濟繁榮。

新盛生技集團董事長李胤顏(中)拋磚引玉眾關注弱勢群體。（圖片來源：喜憨兒基金會提供）

喜憨兒基金會成立的宗旨是以心智障礙者的終生教育與終生照顧為主，致力幫助所有喜憨兒能生活在社區、有朋友、有工作、有溫暖的家，也讓喜憨兒的父母能放心讓孩子到基金會學習生活技能，自助而後助人，李胤顏認同這樣基金會的助人理念，表示要用行動支持。

新盛生技集團以積極的方式回饋社會，做教育做正能量思想的傳遞，不以追求獲利為終極目標，而是重視人們的貢獻與身心靈提升，因此也贏得廣泛的支持和尊重，集團呼喚大眾希望有更多人一同加入回饋社會，幫助激勵人們共振善循環的理念，造就一個繁榮美麗快樂的新文明