杜蕾身兼製作人及演員。（《完美咪咪》劇組提供）

演員演出心得分享廖梨伶（左）、廖苡喬。（《完美咪咪》劇組提供）

盧進德副執行長（中左）及葉顯堂副院長（中右）與演員合照。（《完美咪咪》劇組提供）

由演員劉香慈主演的舞臺劇《完美咪咪》，受羅東醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院邀請，將在10月中於羅東巡演8場。恰逢羅東博愛醫院成立七十周年與「乳癌防治月」，演員群們參與院方舉辦的記者會，期盼透過戲劇舞臺提高社會對乳癌的認識，啟發每一個人對疾病、家庭與自我的誠實對話。

劉香慈提到為這次合作牽線時說：「有種願望成真的感覺，因為當初就想說可不可以到各大醫院去巡演。」她希望此次巡演可以和更多人建立聯結，不因為有專業而感到距離，因為戲劇、醫療都是我們生活的一部分。

《完美咪咪》此次巡演不但舞臺空間擴大，演員們也將近距離面對醫護工作者、病患和病患親屬。演員廖梨伶認為，觀劇可為病患提供新視角，「拉一點距離出來，看到自己的焦慮原來是那樣，看到這種焦慮被誇張到極致時長什麼樣。」甚至能帶一點幽默對待；親屬也能減少不理解，明白病人在大海中尋找浮木的心情，從而促進交流溝通。她說《完美咪咪》的故事可以影響、開啟他人的故事，非常期待十月在宜蘭演出。

乳癌醫療團隊召集人葉顯堂副院長以誠摯感人的語氣分享了親自觀劇後的心得。葉顯堂副院長率領的乳癌醫療團隊在開刀、給藥、檢查之外，十分關注病人的心理情緒健康，包括治療結束後可能存在的存活焦慮。

他提到，醫師即使努力和病人溝通解釋、希望減少擔憂病情變化，但是難有收效，病人可能仍會覺得醫師話語空泛，讓醫師一直有無力感。因此他希望可以從另外一種角度切入，使病人真正感受到被同理，而舞臺劇《完美咪咪》是很好的另外角度切入的嘗試，常寫實，十分接近病人得病後的心路歷程，有些部分甚至是他在觀劇前沒有想那麼深刻的角度。

《完美咪咪》是美國藝術家Amy Marcs親歷患癌、乳房切除和重建後創作的自傳式喜劇，由沈威年執導，劉香慈、廖梨伶、廖苡喬、孫千琪、杜蕾、林牧昕主演。此次在宜蘭的巡演地點為醫療財團法人羅許基金會（10月13、14、15日）和宜蘭人故事館（10月20、21、22日），歡迎觀眾積極索票，親臨體驗《完美咪咪》背後的「藝者匠心」與「醫者仁心」。