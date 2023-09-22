行政院長陳建仁今赴立法院針對進口雞蛋專案報告，會前陳建仁也向全民致歉，國民黨立委傅崐萁表示，行政院和農業部都告訴我們下一季就有蛋可以吃了，結果因為我們國家不作為，刻意製造因果關係讓國家蛋不足，他們才能上下其手，才能從巴西進口不良品質的壞蛋，一個國家竟然成為犯罪集團，政府不只是生病，還是犯罪的溫床。

傅崐萁指出，在全國人民遭受新冠肺炎疫情這樣的嚴格的疾病，快篩完全買不到，要由行政院安排的小吃店，才能來進口快篩，當莫德納、BNT都打不到的時候，國家逼迫我們去打安慰劑高端，因為這樣才能炒作股票，此時此刻關係到孩子的健康，國人最基本的蛋白質攝取，連一個最基本的雞蛋，已經整整2年，台灣都缺蛋，行政院和農業部都告訴我們，下一季就有蛋可以吃了。

他表示，結果因為我們國家不作為，刻意製造因果關係讓國家蛋不足，他們才能上下其手，才能從巴西進口不良品質的「壞」蛋，讓國人尤其是還在長大的孩子，吃這樣的壞蛋，到底家庭主婦到市場或超市去買蛋，買到是好蛋、壞蛋還是混蛋，都搞不清楚，政府到底天天在做什麼蛋給人民吃。

傅崐萁批評，一個國家竟然成為犯罪集團，政府不只是生病，還是犯罪的溫床，對抗2300萬人的健康，從疫情到現在人民看得很清楚，陳院長告訴人民到底什麼蛋才是安全能吃的，不是從疫區來的，什麼蛋浪費多少公帑，到底多少錢進了私人口袋，請行政院講清楚說明白。