假借修廁所摸女大生臀部 2姊妹控色房東是慣犯

1名台師大女生貼文指控，表示6月時租了捷運古亭站附近的雅房，60多歲的房東之後就以幫忙買小夜燈、修理廁所門等名義，趁機對她摸背、摸腰甚至觸摸臀部，還聲稱是「不小心」的，被害人向租另1間的姐姐詢問，對方竟也表示被他摸過，中正二警方受理後，已依性騷擾防治法將房東送辦。

女大生在臉書「爆料公社」貼文，表示她與姊撤6月時，透過網路找到在捷運古亭站，「限租單身女性」的雅房，60多歲的男房東，還時聲稱沒在這裡住，只是偶爾來看看，不料就發生連串的恐怖經歷。

被害人表示，某天早上6點多她還在睡覺，房東竟然擅自開門將她叫醒，還說要去幫她搬行李，她在睡夢中被嚇到不知所措，房東竟還表示「看到你燈開著以為你起床了，我才直接開門進來。」她也才知道房東明明就住在她正對面的另個房間。

房東後來表示被害人開燈睡覺太浪費，要求她去裝小夜燈，接著又硬拉著她出去買，過程中房東不斷藉機靠近，「假裝不經意」把手放在被害人肩膀，接著一路滑下來，陸續觸碰背部、腰部甚至是臀部。

被害人因涉世未深，當下被嚇到腦袋空白，根本不知如何拒絕，最後還自我解釋，以為他是長輩對年輕人的關心，後來她詢問一起承租另1間的姐姐，對方旣也表示房東也曾藉機摸過她的臀部，姐妹兩人這才確定遇到性騷慣犯、老色鬼，專門對單身女性下手。

被害人後來因公共廁所的門關不起來，向房東要求更換，房東表示門只是有點故障，要親自教她鎖門，兩人約好教學，房東也示範後，竟然伸手拍了她的屁股兩下，被害人當時已在暗中錄音，質問房東為何摸屁股時，對方還狡辯「我沒有，我怎麼敢…我只拍一下而已，不好意思啦」

租屋不到1個禮拜就多次被擅闖房間及亂摸，2姐妹決定立刻退租並向警方報案，中正二分局表示獲報後，鑑於近來「me too」案件頻傳，立刻協助被害人提出性騷擾申訴及告訴，並立即於7月1日請房東到案說明。

當事人雖極力否認，表示是不小心碰到，警方訊後仍依性騷擾防治法將他送辦，被害人事後還表示，該名房東事後持續在網上登網告，她將過程po出後，有女房客搬進那棟房子，看見貼文跑來私訊，被害人強調房東沒得到任何一點教訓，繼續用其他手機、帳號出租房間，繼續對臉皮薄、涉世未深的大學生下手，呼籲大家要注意。