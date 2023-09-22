吳慷仁試圖用親密互動挽回女友。（TVBS提供）

《有生之年》也看得到亞太影后陸弈靜的身影。。（TVBS提供）

由吳慷仁、鄭元暢、林哲熹主演的TVBS原創劇集《有生之年》以濃濃的台式家庭味獲得大眾好評。劇中，人生、女友都被頂走的吳慷仁，被網友評為「廢到不行」，首集就遭到女友姚以緹狠提分手，先被告知不是孩子的爸爸，接著遭嗆聲要他重新投胎。

這場「保險套拯救愛情」的感情戲，姚以緹回想當初導演和吳慷仁都希望奈奈能給高嘉岳重重一擊，最好能完全否定高嘉岳，對戲時非常地開放即興，擁有很大的創作空間，即使時隔四年再與吳慷仁合作，依舊十分契合。她也笑說：「能與小任導演合作、與慷仁再續前緣，還讓我第一次去小琉球觀光，是一個很棒的工作！」

《有生之年》不僅主演陣容超吸睛，客串演出的卡司也不遑多讓，除了前兩集出現的姚以緹、郭晉東、朱芷瑩、陳季霞之外，柯淑勤、阿嬌、陸弈靜等人也將陸續登場，多達16位演員驚喜客串，每個角色都有畫龍點睛的演出，令人期待後續的發展。

TVBS原創劇集《有生之年》，9月23起每週六於TVBS42頻道播出，每週日晚間8點八大戲劇台、晚間10點華視以及Netflix、中華電信MOD、Hami Video影劇館＋、愛奇藝國際版、B站、Astro QJ、Viu也能同步觀看。