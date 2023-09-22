新竹市長高虹安日前被北檢起訴於立委任內涉嫌貪污助理費，近日又遭爆料坐名車、住豪宅，甚至還遭到前下屬錢康明控男友干政，引發各界高度關注。對此，一份網路民調發起投票，詢問民眾到底是綠營惡意抹黑，還是高虹安確實可能有涉及違法之嫌，結果相當出人意料。

過去立場較親近在野陣營的Youtube頻道《Arden 生活家》昨（21）日發起網投票，截至22日下午2點45分，總計已有18000人參與。針對「民進黨近期猛攻高虹安，都更案更影射高虹安圖利⋯，你認為高虹安違法的可能性高？或是完全是民進黨企圖抹黑高虹安以報林智堅之仇、轉移焦點、並企圖影響民眾黨選情？」的題目發起調查。

針對上述題目，有70%網友認為「完全是民進黨的操作、抹黑」、另外有8%民眾則覺得「可能是民進黨的操作、抹黑」、還有11%的人表示「高虹安可能有違法」、及11%參與者覺得「高虹安違法可能性高」。

對於高虹安深陷負面新聞風暴，網友紛紛留言「檢察官的升遷掌握在執政黨的手裡，只要簽結不起訴連進法院的機會都沒有，相反，黨的敵人會被無止盡的上訴」、「選了這麼多年，套路還看不清的，也真是白活」、「沒錯！抹黑抹成這樣無非就是為了幫小智找面子」、「打高已經違反比例原則到一個離譜程度」。

此外，也有民眾持不同想法，稱「高就算有錯，也不應該佔用這麼大的媒體版面」、「違法就直接抓去關，別再那裡嘴」、「可是高虹安問題原點是自己內部員工看不下去出來爆料」。