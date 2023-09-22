iPhone 15系列今（22）日一早開賣，好市多也開放搶購，但TikTok 3C網紅雷神一拿到新機後，就在好市多門口上演「全台首摔」，從影片中看到螢幕左下方呈現蜘蛛網狀碎裂，且顯示器全黑故障。據蘋果官網維修資訊顯示，iPhone 15 Pro螢幕破裂，至少要狂噴10790元才能救回。

「陳雷秀鳳｜雷神修蘋果」稍早在TikTok分享影片，只見他在好市多門口開箱高舉一支全新iPhone 15，隨後放手讓手機正面直接落地，撿起來後，發現手機左下方螢幕已碎裂，並佈滿蜘蛛網狀裂痕。

雷神對著鏡頭表示：「來！台灣首摔！iPhone 15。」一旁掌鏡的男子也忍不住驚呼：「哇！爆了，第4次就爆了，哥牛逼！」

目前蘋果官網顯示，維修一支手機正面螢幕價格如下：iPhone 15要8990元、iPhone 15 Pro花費10790元、iPhone 15 Pro Max則要12290元。影片中的機型是iPhone 15 Pro，花上萬元維修也是一筆不小開銷。