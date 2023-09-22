結合政治大學、清華大學、陽明交通大學和中央大學的台灣聯合大學系統所開設的「亞際文化研究國際碩士學位學程」，為政大首個跨校、跨領域及跨地區的碩士學位學程，今年8月通過教育部核定，將在10月13日到10月17日開放推甄報名，招生對象包括本國生、國際生、陸生及僑生，最快明年9月可入學就讀。

「亞際文化研究國際碩士學位學程」以各校特色課程「媒體與文化治理」、「當代思潮與社會運動」、「批判理論與亞洲現代性」、「性／別研究 」及「視覺文化」共5大研究學群作為課程方向，期盼培養學生掌握當前亞際社會的政經現狀與歷史文化背景，回應當代認識亞洲文化生產的學術高度及跨領域能力。

政大廣電系教授兼亞際文化研究國際碩士學位學程籌備處主任陳儒修表示，該學程已在清大、陽明交大及中央大學3校落實10年之久，早已建立良好的研究基礎，是我國第一個突破現有大學體制而具體實現的成功模式。

陳儒修說，政大的加入，將是台灣聯合大學系統4校中唯一具有傳播學院的學校，因此在教育部審核通過後，政大以「媒體與文化治理」為本校的特色學群。

陳儒修強調，「媒體與文化治理」的課程規畫來自於歐盟的概念，提倡文化多樣性、文化政策、文化創意產業與文化智慧財產等，十分符合政大特質。

在碩士學位學程成立前，政大學程籌備處從2022夏天起，便透過舉辦為期1星期7天的「夏日學院」暑期課程的形式，吸引來自各校、各領域專長的學生前來修課。

「暑期班的用意其實就是招兵買馬。」陳儒修解釋，暑期課程不僅吸引東吳大學哲學系、宜蘭大學植物學系等多元領域學生前來報讀，更邀請到來自世界各地的學者前來授課，期盼藉由暑期課程對外招生及招募師資。

陳儒修認為，學生的學習不該只停留在單一校園，他鼓勵每位學生，多跨到別的學院、其他學校修習課程，不斷地拓展自己的知識及視野。也期望政大亞際文化研究國際碩士學位學程的創立，可以為政大形成鯰魚效應，開啟更多跨校學位學程的可能。