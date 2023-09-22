身兼8家食品、行銷顧問公司負責人的林姓男子，因旗下的公司從國外進口的肉品，有即期或過期問題，林男為減少損失，製作不實效期標籤後販售，以此詐得1037萬餘元，宜蘭地檢署偵查終結，依加重詐欺等罪起訴林男及其員工共5人。

檢方指出，從2017年4月起，林姓男子指示黃姓女子等4名員工，委由物流業者將位於桃園市蘆竹區、新北市五股區的逾期肉品，運送到位於宜蘭市的倉庫。

倉儲人員將即期、過期仍尚未銷售的肉品原廠包裝拆除後，以分切機裁切後除霉，再將肉品重新真空包裝，並利用辦公室電腦更改、列印製作載有品名、內容物、有效日期、保存期限、保存方式、原產地等商品標記的標籤。

林男指示員工將即期、過期的肉品標籤換貼，肉品總重約18公噸，出售給145家餐飲業者，以此方式詐得不法所得1037萬餘元。

去年9月檢警查獲改標案，檢方說，林男等5人改標販售肉品期間長達數年，流入市場的逾期肉品數量龐大，無視公眾食品衛生安全，漠視法令甚鉅；林男犯後推卸犯行，毫無悔意，黃女等4名員工犯後坦承犯行，態度尚佳，請法院審酌分別量處適當之刑。