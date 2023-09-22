周杰倫昨邀朗朗同台合作。（杰威爾提供）

周杰倫昨邀朗朗同台合作。（杰威爾提供）

周杰倫昨（21日）在太原舉辦演唱會，現場驚喜重現〈最偉大的作品〉MV裡精彩鬥琴畫面，郎朗現身舞台與周杰倫重現這段精彩演奏，2位大師級的跨界合作，讓演唱會成為精彩絕倫的音樂盛宴！除此之外，2人還合作〈夜曲〉、〈青花瓷〉，郎朗更演奏了他最新專輯裡的〈獅子王〉，周杰倫開心表示：「太原的朋友們真的是太幸福啦。」

周杰倫昨彈著〈最偉大的作品〉間奏時，迎來郎朗彈奏著鋼琴自舞台升起，現場歌迷尖叫聲不絕於耳，瞬間沸騰全場！2人完美合作展現絕佳默契，郎朗說：「今天非常感謝我的好兄弟杰倫邀請我和他同台，合作『最偉大的作品』還有我最喜歡的、陪伴我多年的『夜曲』，謝謝大家！杰倫最棒！」周杰倫也表示：「『最偉大的作品』其實一直都沒有用這樣的形式表演過，哇！太原的朋友們真的是太幸福啦！老實說，跟兄弟鬥

琴的時候，我真的是非常緊張！」郎朗接著說：「我其實今天挺緊張，看了一半演唱會，然後我就去後面練習一下。」

流行音樂天王與古典音樂鋼琴大師跨界聯手演出，讓全場5萬名粉絲沉浸在音樂盛宴之中！事實上周杰倫在2013年就邀請郎朗拍攝他的MV〈夢想啟動〉，在實境節目《周遊記》裡也有令人印象深刻的合作，〈最偉大的作品〉MV裡的鬥琴，都在在顯示2人好交情，而太原演唱會上的大師級合作，更是激盪出精彩火花。除了音樂上非凡成就，周杰倫跨界至藝術領域也受到各界矚目，由他策展，WEF EEL ART、中鴻創藝、ENVISEAM主辦的「藝起＂杰＂作」藝術展10月16日起在上海登場。