台北市環保局於中秋節前夕，針對轄內市售糕餅、酒、化妝品、加工食品等禮盒及電腦程式著作光碟等5類商品進行包裝稽查工作，共計稽查200件，查獲3件過度包裝禮盒商品，經量測禮盒包裝體積比值不符合規定，依違反《資源回收再利用法》將處以3萬元至15萬元罰鍰。
環保局表示，業者搶攻中秋節禮盒商機，設計華麗精美的禮盒樣式，吸引民眾購買，但面對減碳趨勢，落實源頭減量，環保局呼籲業者生產禮盒商品時應避免過度包裝，以包裝減量的禮盒為中秋佳節增添環保心意。
環保局指出，業者推出禮盒產品前，也可先至「一次用產品源頭減量宣導網-過度包裝-限制產品過度包裝線上試算」進行試算，自我檢視販售的禮盒是否符合「限制產品過度包裝」的規定，避免販售過度包裝產品。
環保局也同時提醒民眾，購買佳節禮品時應以「一多三少」綠色包裝為原則，產品份量多、包裝材料少、種類少、印刷少，避免選購過度包裝的禮品，共同從生活中減少廢棄物，讓環境更友善，實踐淨零綠生活。
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