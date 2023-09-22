中美軍力競賽

隨著中、美、俄間的緊張加劇，達數十年來的新高。衛星影像顯示，近年來這3個核武大國都在建新設施，並在核試場挖新隧道。

據CNN新聞網22日報導，雖然目前沒有證據顯示，中、美、俄即將準備核試，但由一位以研究防軍事擴散聞名的分析師所取得，並提供的衛星圖像顯示，和短短幾年前相比，這3國的核試場都擴大了。

而中國的核試場在新疆維吾爾自治區，俄羅斯的在北極海群島，至於美國的則在內華達沙漠。美國明德大學蒙特瑞國際研究學院（Middlebury Institute of International Studies）詹姆斯‧馬丁核不擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）兼任教授路易斯（Jeffrey Lewis）說，近3—5年的衛星影像顯示，這些核試場下有新隧道、新道路和儲存設施，而進出的車流量也增加了。

Satellite images show increased activity at nuclear test sites in Russia, China and UShttps://t.co/L0Wt5Fr5Vl — Newsy (@mkyuniversal) September 22, 2023

他指出，真的有許多跡象顯示，中、美、俄可能會恢復核試。路易斯並強調，自從1996年「全面禁止核試條約」（Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty）禁止地下核試以來，這些國家都沒有這樣做過。而美國空軍退將兼前情報分析師萊頓（Cedric Leighton）在看過3國的核試場衛星影像後，也做出類似的結論。他說，顯然這3大國都投注了大量時間、精力和資金，不僅將核武現代化，還在準備某種需要測試的活動。

分析家說，正值華府和中、俄間存有高度不信任感之際，雖然不至於真正爆發迫在眉睫的武裝衝突，但相關擴張風險卻引發3國將核試基礎設施現代化的競賽。