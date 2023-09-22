杭州亞運今天進行女子划船單人雙槳準決賽，台灣「划船甜心」黃義婷穩定繳出8分14秒36成績，以分組第3順利晉級決賽，分組前2分別是烏茲別克普拉卡騰（Anna Prakaten）的7分47秒88與地主女將劉睿琦的7分55秒69。

杭州亞運女子划船單人雙槳項目由12人分兩組進行準決賽，黃義婷準決賽成績在全部12名選手中排名第4，稍遜於第2組第1名日本米川志保的8分06秒32。若要在25日的決賽一圓亞運金牌夢，上屆摘銀的黃義婷可能得有超水準演出才行。