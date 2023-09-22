28歲林姓男子2021年12月時，將車子停放在新北市蘆洲區某停車場，時間將近4個月，林後來想牽車時，發現費用高達1萬2100元，不想繳交。找來李姓友人開車過來，林開車緊跟對方車子，在柵欄機桿上升時一起開出停車場，怪招後被業者發現提告，士林地院日前判林觸犯非法由自動收費設備得利罪，處2個月有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，林男2021年12月27日將車開至停車場後，一直到2022年4月26日才返回想將車開走，他發現費用高達1萬2000多元，心存僥倖叫李姓友人開車進停車場，講好要離開時「帶我一起跑」。

此後林開車跟著李的車，在李車離開停車場，柵欄機桿升起時，利用它的緩衝停留時間兩台車一起駛離，耍小聰明想要拒繳停車費。

業者事後發現提告，檢警調閱監視器傳喚林、李2人，並依詐欺罪送辦，林開庭時坦承為貪小便宜才出此下策，李男則說他有勸過林，只是想幫朋友，沒想到會被列為共犯。

士林地院審酌，林不以正當方式繳費、取車，又素行不良有槍砲、妨害公務及公共危險等前科，但有與業者達成和解願繳交車費，犯後態度良好，改依非法由自動收費設備得利罪，判處2個月有期徒刑，可易科罰金。