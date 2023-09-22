日月潭日夜溫差大，每年10月至12月是黃金楓逐漸轉色時期。（楊靜茹攝）

日月潭水社壩黃金楓耀眼動人，與青翠山脈、碧綠湖水相互輝映，相當美麗。（楊靜茹攝）

日月潭仍是典型夏季氣候，楓葉轉成金黃色、橘黃色，主要是南邊低壓帶外圍環流為日月潭注入北風導致。（楊靜茹攝）

秋天到了嗎？日月潭水社壩旁的黃金楓轉色了，藍天白雲下金黃色楓葉更耀眼動人，吸引遊客駐足拍照，在樹下野餐賞景。日月潭氣象站指出，現在仍是典型夏季氣候，主要是南邊低壓帶外圍環流，為日月潭注入北風，早晚溫差大，讓楓樹誤以為秋天到了而轉色。

日月潭水社壩旁栽種的一排楓樹，其樹葉近期悄悄轉為金黃色、橘紅色，遊客開車或騎單車行經紛紛停下來拍照，一對來自外地的夫妻停車後，坐在樹下喝茶、吃點心，欣賞湖光山色美景，驚呼：「秋天到了嗎？還不冷啊！」

日月潭風景區管理處說，民眾現在還不覺得冷，白天甚至覺得很熱，不過日月潭日夜溫差大，每年10月至12月是黃金楓逐漸轉色時期，與青翠山脈、碧綠湖水相互輝映，相當美麗，接續由落羽松接力，現在起日月潭湖邊山景色彩將變幻萬千，彷彿大地調色盤。

日月潭氣象站解釋，即使明、23日是秋分，不過台灣以第1道冷鋒通過北台灣視為秋天來了，現在全台仍是典型的夏季氣候，主要是南邊低壓帶外圍環流，為日月潭注入北風，早晚溫差大，清晨氣溫約20度，最熱仍逼近30度，讓楓樹誤以為秋天到了而轉色。

中央氣象局預報指出，接續兩天受東北風影響，東台灣、北台灣及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，中南部地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨。