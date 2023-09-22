一名陸軍第十軍團五支部鍾姓中士，因忘記通知連上軍士官開會，卻遇上上級督導，擔心事後遭列缺失，竟自己偽造一張假會議簽呈，偷蓋連長章後，又再偽造一份會議紀錄，自己人簽上8個人名字，事後有軍士官發現遭到偽簽遭送法辦，法院考量他已提前退伍付出代價，依偽造公文書罪判他1年2月，緩刑3年，可上訴。

根據判決書，鍾姓中士任職陸軍十軍團第五支部中士後勤士期間，因忘記通知部隊主官於110年11月召開主管裝備檢查申撥補管制會議，造成缺少會議記錄。但適逢部隊上級進行書面資料督導及核對線上系統登載現況，鍾員為避免被列缺失，竟異想天開製作會議簽呈，並蓋上自己之職章。

接著再偽造會議時序表、會議紀錄及簽到簿等資料，並利用職務之便，盜蓋連長職章。隨後就在簽到簿上偽簽連長等其餘7名軍士官簽名，作為檢查督導使用，足以生損害於國家軍隊裝備管理之正確性。結果遭偽冒簽名之軍士官發現後，立刻而向連長報告，於是將鍾員送交憲兵隊查辦。

法官審理後，審酌鍾員為現役軍人，除肩負保衛國家安全責任外，在國家軍營營區內處理公務之際，應有維護基本軍紀之意識，卻因避免遭上級單位稽查而貪圖便利，不思以正當方式處理公文流程，視嚴謹軍紀於無物原應從重量刑，但考量鍾員犯後已坦承犯行，犯後態度實屬良好，依偽造公文書罪判他1年2月，緩刑3年，可上訴。