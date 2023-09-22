台中市大里區一名2歲廖姓男童，上個月5日中午獨自淋著雨，搖搖晃晃地走在馬路中間，霧峰分局成功派出所2名員警恰巧巡邏經過，見男童懵懵懂懂，嘴裡喊著「爸爸」，員警見狀一把將男童抱起，撐傘徒步挨家挨戶地詢問，最後成功幫男童找到家。台中市警局也在臉書粉專「TCPB局長室」分享這段暖心的影片，暖警的「爸氣」背影讓網友大讚直呼「超帥」！

8月5日中午，霧峰警分局成功派出所巡佐李守正、警員劉建佑，於「卡努」颱風肆虐後，執行巡邏勤務，巡視轄區災害，警車行經大里區長春路78巷時，驚見一名2歲的廖姓小男童獨自淋著雨走在車道中間。

劉員見狀立即上前將小男童抱至路旁，為其擦乾身上的雨滴，詢問小男童家住哪，但稚嫩的小男童還不太會說話，只會咿咿呀呀的回應員警，不停地以手指著某個方向，但小男童比的方向一直在變動，似乎不認得方位。

員警擔心衣服濕透的小男童感冒，便抱著小男童加緊腳步的在雨中深入每條小巷，一戶戶的詢問，終於皇天不負苦心人，有住戶向警方表示看過該男童，並指引警方正確方向，最後終於找到廖姓小男童的家屬。

而廖姓父親開門見員警懷裡的小男童時非常驚訝，以為小男童還在家中，不知何時趁家人不注意時溜出家門，此時心中不自覺捏了把冷汗，慶幸警方眼尖發現及時保護小男童安全，才沒有造成憾事。

霧峰分局長陳祥麟表示，幼童於牙牙學語的年齡時，對任何事物均充滿好奇，此時不論外出或在家皆需有家屬陪同照顧，預防幼童發生意外；若孩童年齡較大時，則可教導孩童背誦父母親的名字電話及相關資料，並辨識可求助的對象，例如警察或超商店員等人，於第一時間得到協助。

而台中市警局也在臉書粉專「TCPB局長室」分享這段暖心的影片，表示「英雄未必身穿披風，抱著稚童的背影的同仁，渾身充滿爸氣，難道這就是帥氣的感覺？」，貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言大讚，「無庸置疑，帥」、「謝謝警察保姆」、「好感動！我也想要警察叔叔抱抱！」、「謝謝暖心的警察北北」、「這是警察歐巴，另類的英雄警察」。