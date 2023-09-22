台鐵6432次普悠瑪列車在2018年10月21日在台鐵新馬站翻覆出軌，造成18人死亡，上百人輕重傷，日前檢方會同台鐵等單位清理車廂，尋獲牙齒1顆及細小碎骨13塊，今天（22日）宜蘭地檢署表示，13塊細小碎骨非人類檢體，而牙齒與邱姓罹難者DNA-STR型別相符。

檢方表示，檢察官9月15日會同台鐵、罹難者家屬依據行政院會議紀錄所辦理車廂歸還後的最後全面性清理工作，經台鐵專責清理小組清運及掃除車廂內泥沙碎石，並經鐵警局鑑識人員在泥沙碎石徒手排查、詳細審視加以過濾。

結果發現細小碎骨13塊及疑似牙齒1顆，檢方當日即責警從速送請刑事警察局，鑑驗是否為人類檢體、是否為普悠瑪事故罹難者遺骸。

檢方表示，今日接獲鑑驗結果通知，13塊疑似骨頭，經萃取DNA檢測，人類DNA定量結果，均未檢出DNA量，亦即並非人類檢體；疑似牙齒1顆，經萃取DNA檢測，其結果與檢方偵辦普悠瑪號事故的邱姓罹難者DNA-STR型別相符。

檢方表示，第一時間已由檢察官主動聯繫，聯繫告知家屬鑑定結果，後續將依家屬意願，協助處理歸還送鑑檢體等相關事宜。