今天東北風增強，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，高雄、屏東及中南部山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，影響時間至今天晚上。
今天迎風面基隆北海岸及東半部有局部短暫陣雨，大台北也偶有陣雨，晚間基隆北海岸及宜蘭可能有較大雨勢；桃園以南大致多雲到晴，午後中南部及北部山區有局部短暫雷陣雨。
氣象署下午針對台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣及恆春半島發布大雨特報，將持續至今天晚上。
今天東北風增強，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，高雄、屏東及中南部山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，影響時間至今天晚上。
今天迎風面基隆北海岸及東半部有局部短暫陣雨，大台北也偶有陣雨，晚間基隆北海岸及宜蘭可能有較大雨勢；桃園以南大致多雲到晴，午後中南部及北部山區有局部短暫雷陣雨。
氣象署下午針對台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣及恆春半島發布大雨特報，將持續至今天晚上。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。