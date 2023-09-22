今天東北風增強，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，高雄、屏東及中南部山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風，影響時間至今天晚上。

今天迎風面基隆北海岸及東半部有局部短暫陣雨，大台北也偶有陣雨，晚間基隆北海岸及宜蘭可能有較大雨勢；桃園以南大致多雲到晴，午後中南部及北部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署下午針對台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣及恆春半島發布大雨特報，將持續至今天晚上。