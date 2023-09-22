隨中國海軍軍力崛起，加上新技術正快速重塑海上戰爭，美國海軍全面針對極機密的水下偵察網絡展開1950年代以來最大規模改革，反觀中國也有類似計畫。

路透社報導，坐落於美國西雅圖以北約80.5公里惠德貝島（Whidbey Island）上的美國海軍監測站，多年來一直忙著追蹤鯨魚的活動以及測量不斷升高的海水溫度。美國海軍去年10月將其更名為「戰區水下偵察司令部」，以便更能反映它當前的使命。

據3名知情人士說法，這代表美國軍方將斥資數十億美元，針對反潛艦計畫「整合水下監視系統」（IUSS）進行冷戰後最大規模的重整。與此同時，中共正擴大在台灣周圍軍演的力道，推升台海衝突風險。

根據直接瞭解這項計畫的人士說法，美軍基於3大因素決定重整IUSS計畫。首先是中國海上實力快速崛起，中方船艦有攻擊台灣或破壞石油管線、光纖網路電纜等重要海底基礎設施的潛力。

其次是烏克蘭在俄烏戰爭中，成功運用相對低價的無人艇來攻擊俄軍軍艦與橋梁，暴露大型水面艦的弱點，而美國海軍無論攻守都有必要掌握這項技術，也凸顯若與中國發生衝突時，潛艦戰的重要性。

第3則是隨著科技日新月異，更靈敏的水下感測、人工智慧（AI）以及海上無人艇，都將助長中美間偵察能力的軍備競賽。

IUSS計畫先前從未對外報導，這項計畫涉及將美國現有的水下監聽電纜網絡現代化，並以尖端感測器和水下收音設備來改造一支偵察艦隊，以提高美軍監控敵人的能力。

將傳統海上偵察工微型化和全球化，是美國海軍在海洋偵察系統方面最具創新變革的一項投資。

這3名知情人士指出，原本設在海床秘密地點的固網監測電纜，早在70年前主要用來監控前蘇聯潛艦。

美國海軍的計畫包括部署一支海中無人艦艇隊來監聽敵方船艦，在海床上放置可攜式「水下衛星」感應器來掃描潛艦，透過衛星追蹤無線電頻率來定位船隻，並且利用AI軟體來分析海上間諜數據。

3名要求匿名的知情人士說，IUSS的存在直到1991年冷戰結束後才被公諸於世，其運作細節仍是最高機密。

IUSS計畫由美國海軍情報官員摩爾（Stephany Moore）上校主導，並由海軍少將塞夫（Richard Seif）領導的美國太平洋艦隊潛艇部隊管轄。

摩爾和塞夫都婉拒受訪。美國太平洋艦隊潛艇部隊表示，基於「行動安全因素」考量，海軍不得討論與海底系統有關的細節。

2名美國海軍消息人士告訴路透社，中國也正致力發展「水下長城」水下偵察計畫，並在具爭議的南海海床鋪設裝有聲納監聽感測器的電纜，他們稱中國也正在打造一支水下及水面無人艦隊，以便搜尋敵方潛艦。（譯者：李佩珊/核稿：張茗喧）1120922