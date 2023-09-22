陳姓男子長期停放屏東市的自小客車，遭屏東縣環保局認定為廢棄車輛，經通知車主後仍無人聞問，因此依法移除；陳男在經過2年後竟向縣府提告國賠，屏東地院法官審酌後認為，已逾2年時效，駁回告訴、全案定讞。

判決指出，這輛車因車體髒汙，且長期停放人行道上，經環保局派員至現場查看，發現不僅車未懸掛車牌，且車體及玻璃積滿塵垢，顯已長期未使用，保險桿也有部分破損，遂依道路交通管理處罰條例第82條之1、占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法第2條第2款規定，認定車輛為占用道路的廢棄車輛。

經於車體明顯處張貼限期清理通知書，7天過後執行拖吊移置貯存場保管。2年過後，陳男以車上物品損壞等事為由，向屏縣環保局提出國賠聲請。

但環保局表示，陳男在2018年12月26日即已知悉車輛遭拖吊移置，因此請求國家賠償消滅時效應自2018年12月27日起算，但他遲至2021年2月1日才請求國家賠償，已逾2年時效期間；縱認請求權尚未罹於時效，也曾在2018年12月14日張貼通知書，限期命清理的行政處分。

法官認為，整件國家賠償訴訟在知有損害時起已逾2年，環保局行使時效抗辯，拒絕給付，於法自屬有據。