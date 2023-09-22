56歲藝人馬妞透露遭多種疾病纏身，每天必須吃14種藥，沒想到日前又因為吸入性肺炎住院治療，健康狀況亮起紅燈，而她日前上節目時，透露多年前眼睛一度看不見，還罹患多種免疫系統疾病，檢查後才發現源頭竟是「類風濕性關節炎」。

馬妞表示某天起床時，發現眼睛幾乎看不見，在錄影時幾乎全程是「用聽的」，下工後便到眼科看診，經檢查才發現是眼角膜破了，沒想到看診3個月後，情況沒有改善，醫生便將她轉診到「免疫風濕科」，做了一連串檢查，經由血液透析才確認是罹患「類風濕性關節炎」，對此，醫生強調：「不會好但不會死」，讓她意識到既然無法痊癒，就只能選擇跟疾病「和平共處」。

馬妞表示罹患「類風濕性關節炎」後，身體陸續產生許多併發症，不僅關節僵硬之外，連單純去按摩紓壓，身體都會被按到整片瘀血，讓她意識到免疫系統出問題後，連循環代謝都會出現障礙，因此早上起床後，第一件事情就是伸手抬腿，避免四肢關節發炎僵直。

由於罹患的疾病沒有辦法痊癒，馬妞表示除了積極配合醫生治療，不要讓病情惡化，更重要的就是保持樂觀態度面對病魔，除了學習與「它」和平共處之外，就是不斷勉勵自己「好好活下去吧」。