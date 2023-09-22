一名新手媽媽私訊詢問「寶寶目前9個月大，她半餵母奶，但因為她茶成癮，每天至少要喝1-2杯手搖無糖綠茶，想知道這是否會造成寶寶GG長不大？」婦產科醫師蘇怡寧看完回說「GG大不大看你老公的就知道，不會大就是不會大！」不少網友留言笑說，老公挑得好，兒子GG大小沒煩惱。

蘇怡寧今在臉書PO網友對話截圖，一位女粉絲詢問「她是半餵母奶的媽媽，寶寶目前9個多月大，但她喝茶成癮，每天至少要喝1到2杯的手搖無糖綠茶，請問這會造成寶寶GG長不大嗎？」他看完只回一句「GG大不大看你老公的就知道，不會大就是不會大。」

蘇怡寧表示，根據研究顯示，跟GG大小最有關係的預測因子是「遺傳」，當然有研究發現「塑化劑」之類的物質，如果孩子長期過度暴露，確實會影響生殖器的發育，但關鍵字是「長期」與「過度」，基本上就是一個總量的問題，他也無法斷定每天喝手搖飲料是不是真的會影響，如果真的很擔心，那原則就是越少暴露越好。

貼文引起網友討論，「每次看蘇醫師回覆，我都要笑死」、「老公挑得好，兒子GG大小沒煩惱」、「以後交男友前要先看GG大不大？」、「以後兒子被嫌GG小，只能安慰他，對不起因為你爸的也...」、「我媽說我爸的太大，我弟很自豪自己很大，所以應該是真的（好不想知道）」。