國道3號南下184公里，台中龍井路段前（20日）午時許發生一起吉普車翻覆事故！據了解，一輛黑色轎車疑似超車擦撞中線車道一輛白色轎車，失控後再往右追撞吉普車，吉普車當場失控續翻滾八、九圈，甚至險些波及另一輛貨車；根據行車記錄器畫面所顯示，肇事黑色轎車當場逃逸後才緩緩停下，警方正釐清。

國道警察調查，該起車禍發生於國道3號南向184公里，一輛租賃自小客車行駛於內側車道，由於開啟自動輔助駕駛功能，導致未有留意道路狀態。警方同時指出，這起事故經檢測駕駛酒測值均為零。

國道警察表示，待該名車主發現路況危險後，因緊急向右閃避而擦撞內、中、外線3輛轎車，造成外線吉普車直接撞擊外側護欄後翻覆。警消當時獲報後已抵現場，將該起受波及的駕駛、受傷乘客緊急送醫，所幸眾人皆無生命大礙。

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，目前越來越多新車配備先進駕駛輔助系統(ADAS)，現有系統可以輔助駕駛人處理駕駛環境的變化，以減輕駕駛人的負擔，但是駕駛人仍然需要注意行駛環境，隨時視情況控制車輛，並非交由車輛電腦「自動駕駛」。

國道警大隊進一步指出，儘管駕駛已經開啟駕駛輔助系統，但行駛中仍應隨時注意前方動態，雙手仍需緊握方向盤，如發生緊急狀況時，才能採取適當反應。若於駕駛途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近交流道駛離國道，稍作休息後再繼續行駛，以維護他人及自身行車安全。