peter wu台中新光三越專門店。（peter wu提供／黃唯淯台中傳真）

形象大片結合布料與環境光的折射，帶出peter wu此季的哲學思想。（peter wu提供／黃唯淯台中傳真）

近期以《查無此心》、《周處除三害》重回台灣民眾眼前，面對即將來到的中秋假期，他只簡單許下好好陪家人的心願。在《查無此心》中扮演落迫的移工仲介阿生，而在《周處除三害》中則是企圖扭轉局勢的通緝犯陳桂林。他笑說這兩個角色都處於某種人生低谷，也頗符合peter wu本季服裝主題的特色。但又開玩笑說：「陳桂林買可能沒問題，阿生可能要存上好一陣子錢。」他也提到記者會行前與設計師peter wu的開會，體認到服裝始終是以為的形體為依歸，如同這兩個角色都由他產生不一樣的情緒，也是他在殺青後接下品牌活動最大的感觸。

黃昏前的餘光總是最耀眼，與最幽微的黎明前日光恰好成為一個概念性循環，這也是peter wu 2023秋冬大秀主題「Dawn／Dusk 黎明／黃昏」的由來，透過色系間的切換與轉變，呼應陽光映射在大自然的色彩呈現。砂石棕、石岩灰、海洋藍等色彩成為秋冬作品的主要色系；而在材質的選擇以呈現上，仍保有peter wu一貫的質精，paper wool、塔夫塔綢taffeta、橫紋布料ottoman、aluminum leather各式能對光線產生敏感變化的布料為主，透過不同時段、角度打在服裝上的光線，輝映出別具新意的秋冬系列。

剪裁與樣式則在機能性與便利性中取得平衡。可雙面實穿的parka軍裝大衣、防潑水材質的塔夫綢材質外套、金屬皮革材質的褲裝則充滿宴會感；此次形象影片為了呈現出peter wu心中的陽光循環，再度請來林君昵和黃邦詮掌鏡，並以自然之境和各式布料做為背景，強調服裝與人和自然間的三角平衡哲學。