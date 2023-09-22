蔬菜還要上小學?菜市場不賣菜要賣什麼?流理台不洗蔬菜?這不只是繪本中的夢幻異想世界，高雄最熱門文化新地標內惟藝術中心親子展廳「蔬菜樂園」開張，邀請所有大朋友小朋友進入蔬菜的國度，一起成為有趣善良的蔬菜人。

〈蔬菜遊戲場〉由藝術家林玲蓉彩繪最受歡迎的紅蘿蔔溜滑梯，小朋友特別帶著兔兔玩偶一起溜（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市文化局局長王文翠表示，現代人因上班族忙碌的生活型態而習慣外食，日子一久，孩童漸漸不識食材原有樣貌，對於食材的營養價值等亦不得而知。有鑑於此，內惟藝術中心親子展廳特別為3至8歲孩童及家庭，策畫「蔬菜樂園」藝術教育展，邀請藝術家以食材中的「蔬菜」為主角設計呈現，讓孩童參與其中，以身體感官遊戲、學習，認識蔬菜。呼應內惟藝術中心對面熱鬧的內惟黃昏市場，「蔬菜樂園」就近創造最佳體驗學習環境，過了馬路便能無縫接軌抵達真實的蔬菜世界。

實踐大學時尚設計學系助理教授林亮吟創作〈菜．不菜〉蔬菜服裝，讓小朋友可以裝扮成香菇、蕃茄和豌豆（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市立美術館代理館長林羿妏表示，為了營造「蔬菜樂園」的歡樂感，展廳大面落地玻璃特別邀請在地人氣插畫家Croter繪製〈蔬菜遊園地〉，結合菜市場的主題樂園，除了各式各樣蔬菜遊樂設施，還有許許多多可愛的「蔬菜人」，讓孩童循著各個角色的足跡，逛菜市場就像遊歷樂園般有趣好玩。林羿妏表示，「蔬菜澡堂」邀請實踐大學時尚設計學系助理教授林亮吟創作〈菜．不菜〉蔬菜服裝，讓親子裝扮成蔬菜之餘，進入大型流理台一起「洗菜」。另外，「蔬菜小學堂」由插畫家林家棟繪製注音符號聲母設計配對學習卡，「蔬菜哪裡來」將每月更新一則蔬菜的身世，說明植物是孕育出人類文明不可或缺的關鍵角色。

〈蔬菜澡堂〉有全國最大流理台，讓打扮成蔬菜的小朋友去「洗菜」（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化局補充說明，「蔬菜夢幻島」邀請插畫家薛慧瑩創作〈我的小菜園〉二件一套、吳騏創作〈蘿蔔奇遇記〉，並且製成拼圖，讓孩童動眼、動手也動動腦。而「蔬菜遊戲場」裡有藝術家林玲蓉彩繪高麗菜小屋、洋蔥與馬鈴薯人，還有胡蘿蔔溜滑梯等，都是蔬菜人放鬆身心靈的空間。文化局表示，胡蘿蔔溜滑梯特別受到親子家庭熱烈歡迎，至今已收到不只一位民眾詢問，溜滑梯是否於展期結束開放收購，喜愛之心溢於言表。