性感女神鍾麗緹過去與兩任前夫共育有3個女兒，分別是張敏鈞（Yasmine）、張思捷（Jaden）、張凱琳（Cayla），其中張敏鈞2021年參加選美比賽，獲得溫哥華華裔小姐選美亞軍，遺傳了母親美貌的她今(22日)稍早在IG分享看碧昂絲演唱會的影片，她不僅是碧昂絲的歌迷，還準備了一套致敬偶像的亮片禮服，可見她大膽在觀眾席脫內衣換禮服，事業線全露，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

今年25歲的張敏鈞從小在國外唸書生活，作風比母親鍾麗緹更大膽，稍早她曬出自己參加碧昂絲演唱會的影片，用英文寫下：「我度過了忙碌的一天，而且我需要為碧昂絲做（特殊）準備」，片中可見張敏鈞原本穿著短版白色小可愛和牛仔褲，接著她在座位席上寬衣解帶，一手托著小可愛，另一手熟練的將內衣抽出，再套上為偶像準備的亮片裝，華麗程度不輸給台上的碧昂絲。

鍾麗緹年輕時被讚是一代性感女神。（圖／中時資料照片）

最後張敏鈞穿上亮片短版細肩帶上衣，下半身套上裙子後便將牛仔褲脫下，掛上項鍊並補上眼影，準備就緒後隨著碧昂絲的表演開心扭腰擺臀，引來粉絲笑說：「這麼狂」、「Haha I love it!!」、「Soooo impressive!」。而今年3月張敏鈞就曾分享自己換衣服的影音，引起熱烈討論。

張敏鈞兩年前參加溫哥華華裔小姐選拔，全家人都替她集氣，最後雖沒奪冠，但也獲得第二名，相當爭氣，據知她在決賽自我介紹時，在最推崇的女性人選中寫下「我的媽媽」，可見母女情深。而鍾麗緹得知女兒比賽結果後，也開心表示：「看到你這麼享受比賽的過程，媽媽真的很欣慰！永遠愛你，支持你！咱們家的顏值也太厲害了吧！哈哈哈」。