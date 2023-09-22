國寶總裁朱國榮涉及多起炒股與內線交易案件，遭高院判刑16年與8年，高院和檢方共責令朱國榮以5億元天價交保，並規定朱需每日晚間7時許前向轄區三張犁派出所報到，但朱國榮9月7日下午3時許正常前往派出所報到後，卻在8日未正常報到，疑似棄保潛逃，警方4天後才發覺、通報，北市警局認定轄區派出所有重大疏失，22日先將三張犁派出所所長陳韋勲拔官，並持續追查警方是否有包庇等不法情事。

朱國榮被媒體指出，其疑似在北部港口搭乘豪華遊艇潛逃出境，其女友宣宣隨後更帶著朱剛滿月的兒子出境，疑似要與朱會合。

另據了解，朱並非如媒體所說在北部搭乘豪華郵輪，而是在台南潛逃出境，加上朱並未在對岸遭到通緝，按常理推算，廈門到高雄的距離最短，僅距離台灣165海里，換算為305.6公里，其7日向派出所報到後再前往台南，搭乘高鐵也僅需1個多小時的時間，其抵達台南後再前往廈門高橋機場出境，完全可以在8日早上抵達廈門機場後再轉往菲律賓。

而此次三張犁派出所在朱國榮8日未即時向派出所報到後，直至4天後才察覺有異，緊急通報高院法警室，被指因缺失導致朱成功落跑，但據知情人士指出，朱從7日晚間向派出所簽到後，距離其應報到時間還有27小時，要潛逃出境完全綽綽有餘，推算下來其8日人早就已經在廈門機場等候轉機，「去派出所報到不等於不會跑」。

北市警局22日表示，朱國榮9月8日起便未至警局報到，三張犁派出所一直到12日才發覺，才通報高等法院法警，認定存在重大違失，已將所長陳韋勲先行改調至大同分局警務員之非主管職務，相關人員責任並將視違失情節議處。

北市警局長張榮興已指示督察室、政風室組專案小組，持續追查有無員警涉嫌不法、縱放或匿報等情，秉持不庇縱、不掩飾，勇於面對問題之態度，主動積極深入查處，依法究辦。