國民黨總統參選人、新北市長侯友宜22日凌晨結束為期8天的訪美的行程回台灣。對此國民黨立委參選人、台北市議員李彥秀表示，侯此次訪美有4項重大意義，分別為：侯友宜與強大的國安、外交團隊令人驚艷；讓台灣成為印太地區重要的「負責任的利害關係人」；以憲法九二重啟兩岸融冰，建構台灣主流民意；將2024大選定調為「和平」與「戰爭」的選擇。

李彥秀說，延續八月初訪日成果，侯友宜展現令人驚艷的國安與外交能力。延續訪日期間所提出的「自由與開放的印太關係」以及「堅定台灣民主自由制度的決心」；此次訪美，侯友宜進一步提出「基於中華民國憲法的九二共識」（憲法九二）與「3D戰略」（嚇阻Deterrence、對話Dialogue、降低緊張De-escalation）。這四大面向，也完整描繪出侯友宜對於「國家主權」、「國防戰略」、「外交政策」以及「民主價值」的國家發展願景。

「而訪美的最後一晚，在舊金山僑宴活動上，更出現令人驚喜的『彩蛋』。」李彥秀說，26年前，陳進興逃亡期間，持槍闖入南非武官住宅，夾持多位人質，時任台北市刑警大隊大隊長的侯友宜，手無寸鐵進入武官家中，將仍在強褓中的嬰兒查克(Zachary Garske)從槍口下救出，這一幕至今仍讓人難以忘懷。

而26年後，查克特別帶著女友從洛杉磯趕來舊金山晚宴，與「救命恩人」侯友宜相會。「謝謝侯友宜，讓我重回媽媽懷抱」，「你對我非常重要，沒有你在就沒有我」，侯友宜與查克真情相擁，令所有在場的僑胞與國人為之動容。

李彥秀說，侯友宜此行，與美國官方、智庫、媒體有「非常直接的交流」，「讓大家對侯友宜在兩岸關係、台美關係的想法，有非常清楚的認知」，也讓美國友人知道「台灣真正的主流民意在哪裡」。

李彥秀說，她認為侯市長此次訪美，代表四層重大意義。「侯友宜與強大的國安、外交團隊令人驚艷。」李彥秀說，對兩岸關係有深入研究的卜睿哲及葛來儀，都盛讚侯友宜此次「深度討論」「擲球對決」「有備而來」。侯友宜穩健的國家戰略目標與強大的幕僚團隊，與賴清德「即興式」暴走外交，形成強烈對比。

第二則是讓台灣成為印太地區重要的「負責任的利害關係人」。李彥秀說，以「台海安定、台灣安全、美日安心」作為定海神針，侯友宜主張「零風險」、「零意外」，讓台灣成為區域穩定的「和平促進者」與「風險降低者」，與賴清德「包裝式台獨」高下立見

李彥秀直言，第三點則是「以憲法九二重啟兩岸融冰，建構台灣主流民意」。李彥秀直言，在兩岸關係上，侯友宜主張「合乎中華民國憲法的九二共識」，賦予「九二共識」新生命。除了讓兩岸有重新融冰的可能外，更凝聚台灣主流民意，強化中華民國主體論述

第四點則是「將2024大選定調為『和平』與『戰爭』的選擇。」李彥秀直言，侯友宜展現「令人安心的穩定力量」，相對於民進黨完全執政的兵凶戰危，侯友宜清楚地向台灣人民展現國家願景與能力，將2024大選定調國家走向「戰爭」與「和平」的選擇。