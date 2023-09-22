Mido Multifort先鋒系列M天文台認證腕表，售價4萬2400元。（Mido提供／黃唯淯台北傳真）

Mido Multifort先鋒系列鏤空腕錶，售價3萬6800元。（Mido提供／黃唯淯台北傳真）

Mido Ocean Star海洋之星200米陶瓷圈腕錶，售價3萬5300元。（Mido提供／黃唯淯台北傳真）

在電影「成功補習班」飾演成功三劍客中的詹懷雲、邱以太，現實生活中不若電影中的屁孩性格，兩人更是有種惺惺相惜的君子感，但好奇他們求學時真有電影中那麼屁、那麼中二？兩人異口同聲回：「屁多了」。

邱以太就提到自己在補習班時，和學長因為太無聊，最後就跑去抓昆蟲來玩，學長甚至還拿打火機去烤，他看完傻眼；結果旁邊的詹懷雲加碼說自己同學有次上課玩打火機，結果不小心整盒面紙燒起來，他忙著和同學滅火，老師邊抄黑板還邊好奇問：「為什麼一大早旁邊農田又在燒稻草？」旁邊同學直接憋笑到快內傷。

在電影中，兩人飾演的角色著重在青少年對自我性向的啟迪，從茫然無知到認知說出愛這個字，導演藍正龍花了相當多心思刻畫「成功三劍客」的心路轉變，也讓這部電影充滿歡笑與淚水。兩人這次應邀進棚拍攝時尚專題，配戴Mido Ocean海洋之星天文台認証腕表與Mido Baroncelli永恆系列月相計時碼表，展現年輕又不失優雅的鮮肉品味。

而兩人此次配戴的Mido美度腕表均是今年新發力作，詹懷雲配戴海洋之星天文台認證腕表搭載使用矽游絲的Calibre 80天文台認証自動上鏈腕表，具有防氦裝置與防水深度600米的優異功能，是一款不管正裝休閒均能輕鬆搭配的優異腕時計；邱以太則是配戴Mido永恆系列月相計時腕表，搭載使用鈦游絲的Calibre 80計時機芯，備有月相、計時、時分秒與日期顯示功能，巴黎飾釘紋與面盤上刷出的藍色髮絲紋更顯迷人，同樣也是美度今年的重磅話題腕表之一。