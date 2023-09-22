國民黨立委賴士葆質疑進口蛋製造日期「空白」卻放行。（賴士葆辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

進口蛋製造日期空白！農業部卻放行 藍委轟「用人做動物實驗」？

行政院長陳建仁今赴立法院針對進口蛋爭議專案報告，國民黨立委賴士葆下午質詢時拿出食藥署報告，揭露進口蛋品「製造日期空白」，炮轟為什麼農業部放行？「怎麼敢讓它進來？給我們吃下去？台灣是做動物實驗喔？」

賴士葆批評，陳建仁提出的報告歌功頌德，報告寫100分，照這份報告，是要道歉什麼？賴士葆接著拿出一份食藥署報告，根據資料顯示，進口蛋製造日期「空白」。

賴士葆痛批，「食藥署說空白，為什麼農業部放行？這一批不知道什麼時候做的，怎麼敢讓它進來？給我們吃下去？台灣是做動物實驗喔？」沒有製造日期的蛋為什麼可以進來？

農業部代理部長陳駿季解釋，每一批入關後，會經過防檢局，每一批都會確認以後才放行。衛福部長薛瑞元解釋，要回去查為什麼空白。

賴士葆批，這是食藥署報告，農業部不知道在說什麼，置食安於不顧，這些東西千瘡百孔，去查一下。

衛福部長薛瑞元、陳建仁則說，表內都有有效日期。賴士葆說，都有有效日期，但是沒有製造日期，大概有10項，農業部莫名奇妙、行政院食安辦公室監督不周，讓老百姓陷入食的風險。