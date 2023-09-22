22歲黃姓女大生在新北市板橋區捷運新埔站2號出口等公車，被從天而降的30公斤直立式窗型冷氣砸中頭部，送醫後宣告不治。

新北地檢署認為裝冷氣的李男未遵守2人到場安裝的規定、不清楚此類機型如何安裝又未照說明書操作；分包裝修業務給李男的金耀空調公司劉姓老闆未盡監督責任，依過失致死罪起訴兩人。

檢警調查，劉男與李男簽立「物品宅配安裝合約書」，李男從事冷氣安裝工作，論件計酬。7月20日12時許李男接受金耀公司派單，到新北市板橋區民生路2段上某社區17樓安裝直立式窗型冷氣機，因合作夥伴離職僅1人到場。

檢警調查，李男先前未曾安裝過此型號直立式窗型冷氣，亦未詳閱安裝說明書，還在途中打給劉男詢問「怎麼裝」，劉男要他打給公司內另外一位許姓師傅，讓許姓師傅用電話線上教學。

李男未閱讀安裝說明，做錯步驟後未確認直立式裝型冷氣機本體與窗框是否已有固定機制，便將手鬆開，才導致冷氣從17樓墜落後砸中黃姓女大生。

檢方認為，李男應充實專業之能、確保到場施作人數符合規範，遇到不懂得機型不應輕率施作；而劉男自稱有高度專業性，卻未謹慎思考裝設人員專業性、並定期查核個案確認施作完善度、到場施工人數等，加上先前李男裝設其他類似的直立式窗型冷氣就表示少有類似安裝經驗，案發前也電聯表達「不會裝」，劉男卻為節省人力成本仍任由李男輕率施作，依過失致死罪起訴兩人。