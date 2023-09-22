「當你老了，你想怎麼過？」屏東縣政府與屏東科技大學，22日共同舉辦「次世代高齡者全人照顧之想像與探索」研討會，由屏東縣3處在地全人照顧場域共同接待與會者認識在地照顧環境，並邀請國內高齡服務產官學代表進行主題分享，縣長周春米表示，三個場域開放至今已接待近百萬人次，透過經驗分享，可望激盪高齡者全人照顧的未來與可能性。

因應高齡化社會來臨，屏縣府長照處、交通旅遊處、社會處以及勞青處等單位，邀請國內學術及實務單位進行不同主題的發表，對應「照顧者與被照顧者」、「活躍老化」、「社區整體照顧」、「銀髮族就業」、「交通與移動」等主題。

並以「全人照顧」為核心理念，規畫九如全人照顧園區、竹田樂智友善園區、潮好玩幸福村等3處在地照顧場域，藉由這三個場域先前已接待95萬3393人次的經驗分享，吸引全台對屏東照顧模式有興趣的有志人士一同與會。

周春米指出，隨著高齡社會白皮書、高齡友善城市八大面向服務指標等實踐經驗越來越豐富，屏東照顧多一度，許多服務經驗取經回來要再轉化成適合屏東的服務模式，縣府同仁經常要絞盡腦汁，有了學術單位支持，持續蒐集服務需求資訊，未來能更有頭緒，盡可能將服務心力放在最需要的地方，打造精準服務。

屏縣府自2016年起委託屏東科技大學辦理「屏東縣高齡者社區照顧研究發展中心」迄今，每年針對高齡者社區照顧重要議題進行學術研究及討論，並定期至老人福利推動小組進行報告，是屏東縣推動高齡者照顧服務的重要推手。