台灣市售蛋龍頭廠商勤億蛋品近日遭爆大量購買巴西蛋，勤億今（22）日稍早發出聲明，自稱向中央畜產會收購的巴西雞蛋，已做成冷凍液蛋，做為公司內部對於日後採購全球蛋源的前期品質測試。對此，台北市議員游淑慧怒轟，「我真心不相信。幾百萬顆蛋買來放、買來測試。」

游淑慧稍早在臉書發文指出，昨天她露國內知名廠商勤億蛋品是巴西蛋第一名大買家，陸續買了600萬顆巴西蛋，但同時卻在官網聲稱雞蛋來源百分百是國產蛋。結果勤億的處理方式不是說明，而是晚上偷偷下架這篇聲明。直到上午才發了最新聲明表示，是因應農業部要求，向中央畜產會收購12,005箱巴西蛋品與400桶冷凍液蛋；另有4,680箱受中央畜產會委託加工，製成冷凍液蛋並依需求交付。

游淑慧質疑，「這個聲明太不符合常理，怎麼可能12,005箱、432萬顆巴西蛋是買來放的？還放到現在？且勤億蛋品6月購入了838,080顆巴西蛋，7月購入3,483,720顆，8月購入了1,010,880顆，9月購入673,920顆。如果是做前期品質測試為何要月月購？還購入這麼大量？」

此外，游淑慧還提到，嘉義市衛生局20日曾到勤億蛋品嘉義加工廠查核。發現勤億3月至5月從菲律賓、土耳其、美國和泰國共進口200多萬顆殼蛋，全做成洗選蛋售出。「200萬顆蛋就是20萬盒，請問當時勤億有標示清楚嗎？宣稱雞蛋來源百分百是國產蛋，顯然不實。」

不過針對這次進口巴西蛋之亂，游淑慧點明，最大的責任就在農業部跟畜產會，大家可以理解業者其實很無辜，但是買了就買了，用了就用了，我們還是希望業者能誠實告知蛋的流向。

游淑慧透露，今早起陸續有很多婆婆媽媽打來辦公室請託，一定要繼續追查巴西蛋的流向，他們都在大賣場買履歷蛋，沒想到也會中標，現在都不知道該上哪買蛋。游強調，「蛋是民眾生活必須品，早餐幾乎都會吃到，現在人心惶惶，希望業者跟農業部、畜產會都能誠實告知巴西蛋的真正流向。」