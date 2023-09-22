酸馬斯克誤把台灣當美國的夏威夷？ 賴清德：建制自己AI對話引擎（曾薏蘋攝）

特斯拉總裁馬斯克日前提到對於北京來說，台灣與中國的關係無異於夏威夷州與美國的關係。民進黨總統參選人賴清德今出席「2030教育AI年會」活動致詞表示，台灣一定要有自己的人工智慧對話引擎，建置自己的「大腦」；若學生沒有自己的資料庫，查詢的資料恐不盡然正確，例如「誤把台灣當作是美國的夏威夷」。

對於偏鄉教育，他特別指出，要在師資、課程、體驗等3個面向給予幫助。

賴清德致詞還強調，推動人工智慧還有一個重點，就是包容性的成長，但也必須關注人工智慧所帶來種種的社會問題等副作用，目前國科會已在討論訂定《人工智慧基本法》，法案上路前，應該有個正面規範。

賴清德指出，他在行政院長任內推出2030智慧國家的發展目標，成立「台灣人工智慧學院」，希望藉此帶動台灣產業AI化，在教育領域，當時在108課綱中，納入人工智慧等新興科技，讓孩子成為跨領域的人才。

談到偏鄉，他說，到底會受到人工智慧的衝擊，還是會因此受益？他指出，偏鄉的孩子在師資、課程、體驗等3面向有資源落差，必須在這3個面向予以協助，才不至於在人工智慧所帶來全球智慧化的年代被淘汰，當人工智慧時代來臨，偏鄉資源之不足，恐怕會使偏鄉孩子面對更大的挑戰。

賴清德強調，他會特別給予偏鄉學校的孩子教育資源，特別是師資一定要備齊，提供客製化的學習路徑與內容，這對偏鄉的孩子有很大的幫助；最後是「體驗」，因此要給予偏鄉協助，才不會在全球智慧浪潮下被淘汰，希望各科技公司可以幫忙，透過基金會到偏鄉舉辦活動，讓相對偏鄉的孩子們參與活動。

賴清德強調，台灣一定要有自己的人工智慧對話引擎，現在世界各國都在建制自己的「大腦」，特別在教育、法律、醫療領域。

賴清德說，人工智慧是非常重要的「神兵利器」，再過幾年，不會人工智慧就像現在不會電腦一樣，而人工智慧的民主精神是非常重要的，不分都會、偏鄉、社會階層、公司大小，都應該得到政府給予取得人工智慧技術的機會。