衛福部疾管署宣布莫德納XBB.1.5疫苗將於9月26日起開打，優先開放65歲以上長者接種，北市開打首周9月26日至10月1日，共有150家合約醫療院所提供接種服務，北市衛生局表示，為鼓勵長者接種，9月26日起65歲以上民眾接種COVID-19疫苗均可獲500元商品禮券。

衛生局表示，北市首周共10家醫院提供莫德納XBB.1.5疫苗門診預約服務，含台大、台北榮總、萬芳、和信、西園、秀傳、郵政及台北市立聯合醫院仁愛、陽明、林森院區等，10月2日起擴大服務量能，民眾可查詢北市衛生局COVID-19疫苗接種地點資訊，再電洽或透過院所掛號系統預約，節省排隊時間。

依疾病管制署疫情監測資料顯示，目前國內外COVID-19疫情仍持續且以XBB為主流病毒株，經參酌各國資訊及報告後，建議9月至明年9月，滿6個月以上全民接種1劑莫德納XBB.1.5疫苗，滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種COVID-19疫苗者可接種2劑，兩劑間隔28天。

衛生局說明，莫德納XBB.1.5疫苗分三階段開打，9月26日起開放65歲以上長者接種，10月2日起開放醫護人員接種，及暫定10月9日起開放6個月以上全民接種，接種莫德納XBB.1.5疫苗須與前1劑COVID-19疫苗間隔12周(84天)以上，確診後也須間隔3個月(84天)以上再接種，以延長疫苗保護力。

衛生局指出，因應變異株演進與目前國內疫苗庫存量、效期及接種實務等因素，9月26日起停止提供莫德納原病毒株單價疫苗、莫德納雙價BA.4／5疫苗及BNT原病毒株單價疫苗接種；Novavax疫苗則持續提供民眾選擇。

衛生局提醒，請民眾前往接種時應攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。