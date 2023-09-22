國寶集團總裁朱國榮棄保潛逃，高院即將發布通緝，因朱國榮自9月8日起便未到信義分局三張犁派出所報到，分局直到12日始發覺通報高等法院法警室。北市警察局22日認為有重大違失，將所長拔官，先行改調大同分局警務員的非主管職務，相關人員責任將視違失情節議處。消息一出，基層員警紛紛為所長抱不平，認為防逃不是警察業務，且現行報到機制根本無法防逃，痛批懲處過重，「高層幹嘛打自己的小孩給別人看？」

北市警察局表示，局長張榮興已責由督察室、政風室組專案小組，持續追查有無員警涉嫌不法、縱放或匿報等情，秉持不庇縱、不掩飾，勇於面對問題的態度，主動積極深入查處，依法究辦。

但員警痛批，報到的法律依據是依刑事訴訟法第116條之2第1款規定，法院許可停止羈押時，得命被告定期向法院或檢察官報到，但現行實務上，法院多是依據同條第4款規定「其他經法院認為適當之事項」的概括性規定，命被告至住居所所在地的派出所報到。

但案件經警察機關調查完，移送至地檢署後，確保對被告之追訴、審判及執行，應屬法院(法官)或檢察署(檢察官)之權責。將被告諭知至警察機關報到的作法，無疑將權責轉嫁至警察機關，導致警察機關徒增責任，又卻無任何強制處分權可用以防止被告逃匿；如果被告潛逃，更會斲傷司法威信，且報到根本無法防逃，法院卻以非性侵犯等理由說不能使用電子腳鐐，任憑被告落跑。

官警批評，還有《調度司法警察條例》也應廢除，立院說要修法多年至今仍遲無下文，讓這類事件每幾年都會發生一次，不過，以前懲處也沒有這麼重，這叫在工作崗位兢兢業業多年的所長情何以堪。